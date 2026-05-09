"Не куплюсь на это": брат Эпштейна убежден, что финансист не мог пойти на суицид Брат Эпштейна не верит в подлинность авторства предсмертной записки финансиста

Москва9 мая Вести.Осужденный за секс-торговлю несовершеннолетними американский финансист Джеффри Эпштейн не мог покончить с собой, считает его брат Марк Эпштейн.

В интервью таблоиду National Enquirer он выразил сомнения в подлинности предсмертной записки, предположительно, написанной его ближайшим родственником и ранее приобщенной к материалам уголовного дела.

6 мая газета The New York Times сообщила о публикации федеральным судом США записки, которая, как утверждается, могла быть написана Эпштейном.

По информации издания, документ был обнаружен среди материалов дела сокамерника бизнесмена Николаса Тартальоне. Из его показаний следует, что он нашел записку в графическом романе в июле 2019 года, после первой попытки Эпштейна покончить с собой.

Я знал Джеффа всю жизнь. Если бы он решился на суицид и оставить предсмертное послание, то адресовал бы его кому-то конкретно, а не писал бы общие прощальные слова. Я не куплюсь на это заявил брат бизнесмена

Он добавил, что на теле его ближайшего родственника были обнаружены синяки, которые, как утверждает собеседник издания, проигнорировали в Управлении старшего судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка.

По мнению брата Эпштейна, предстоящая публикация результатов независимой экспертизы сможет убедительно доказать, что Джеффри не мог покончить с собой.

Кроме того, собеседник таблоида рассказал, что в середине лета 2019 года Эпштейн подвергся нападению со стороны сокамерника и сообщил об инциденте адвокату. Однако позднее банкир отказался от своих слов, заявив, что не помнит произошедшего.

Со своей стороны, отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что обстоятельства смерти Эпштейна выглядят абсурдно, и напомнил, что во время возможного самоубийства банкира камеры видеонаблюдения не работали, а охранники спали.