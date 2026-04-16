Москва16 апр Вести.Эксперты Организации объединенных наций (ООН), в том числе профильный спецдокладчик Шивон Маллалли, считают реакцию причастных стран и их правоохранительных структур на дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии и создании сети по секс-торговле детьми, совершенно неадекватной. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном организацией.

Мы глубоко обеспокоены тем, что реакция государств и правоохранительных органов была совершенно неадекватной - несоразмерной срочности и тяжести предполагаемых преступлений, а также страданиям жертв и выживших сказано в материале

Представители ООН напомнили, что торговля детьми и взрослыми - это "серьезное уголовное преступление и грубое нарушение прав человека", и именно государство несет закрепленную в международном праве обязанность "предотвращать торговлю людьми, которая ведется в целях сексуальной эксплуатации", а также защищать жертв. Специалисты призвали причастные страны к расследованию.

Ранее отец Илона Маска Эррол заявил, что, по его мнению, скандально известный финансист Джеффри Эпштейн жив, а считать иначе "смехотворно".

Джеффри Эпштейн - американский финансист, обвиненный в создании масштабной сети по вовлечению детей и женщин в проституцию. По информации СМИ, часть преступлений сексуального характера могла происходить на его острове - так называемом "острове Эпштейна", - куда часто приезжали политики, артисты и другие известные люди. По официальной версии, Эпштейн покончил с собой в тюремной камере летом 2019.