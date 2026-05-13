Москва13 маяВести.Турецкий бизнесмен Рыфат Оздемир, внешне схожий с американским финансистом Джеффри Эпштейном, был вынужден сменить место жительства, поскольку из-за этого окружающие стали относиться к нему с подозрением.
Предприниматель неоднократно просил прекратить сравнения с Эпштейном, поскольку это негативно сказалось на его деловой репутации, но в итоге переехал из родного города Кайсери в столицу Турции, передает РИА Новости.
По его словам, ситуация несколько улучшилась, поскольку ажиотаж вокруг имени Эпштейна стал спадать. Над внешним сходством Оздемира с ним обращают внимание лишь друзья.
Я все еще в Анкаре. Помогло то, что про Эпштейна все реже говорят в СМИ, новости о нем не так часто появляются. Да и здесь меня знают гораздо меньше людей, поэтому почти перестали обращать вниманиерассказал агентству Оздемир
Вместе с этим он добавил, что журналисты продолжают проявлять интерес к его персоне.
Сейчас это лишь предмет для шуток в нашем кругу друзей. Но журналисты с телеканалов продолжают звонить. Думаю, подожду еще немного и побуду здесьсказал предприниматель
В США Джеффри Эпштейна в 2019 году обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. По совокупности обвинений ему грозило более 40 лет тюрьмы. В июле того же года он скончался в тюрьме. Расследование обстоятельств его смерти пришло к выводу, что финансист покончил с собой.
Со своей стороны, отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что обстоятельства смерти Эпштейна звучат абсурдно, и напомнил, что во время возможного самоубийства банкира камеры видеонаблюдения не работали, а охранники спали.