Samsung расценил изображение Дуа Липы на упаковках телевизоров как законное

Москва12 мая Вести.Samsung расценивает использование фотографии исполнительницы Дуа Липы на упаковках своих телевизоров как законное. Об этом компания заявила в ответ на судебный иск певицы на 15 миллионов долларов за предполагаемое нарушение авторских прав, сообщает издание JoongAng Ilbo.

Представители артистки обратились в суд на прошлой неделе. По их утверждению, южнокорейский производитель не прекратил использование фото даже после официального требования устранить нарушение.

Согласно жалобе, поданной в пятницу в Центральный окружной суд Калифорнии, Samsung начала использовать снимок Липы на картонных коробках от телевизоров еще в прошлом году. Фотография сделана за кулисами фестиваля Austin City Limits в 2024 году, и права на нее принадлежат самой певице.

По мнению истцов, Samsung извлекла выгоду из впечатления, будто Липа рекомендует продукцию, чего на самом деле не было. В жалобе приведены комментарии пользователей в X, которые якобы решили купить телевизоры именно из-за фото знаменитости. Иск включает обвинения в нарушении авторских прав, калифорнийского закона о праве на публичность, федерального закона Лэнхэма и товарных знаков.