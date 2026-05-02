Москва2 мая Вести.С двух фигурантов дела певицы Долиной - Анжелы Цырульниковой и Дмитрия Леонтьева взыщут 21,3 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы приставов.

В публикации сказано, что в конце марта на Цырульникову было заведено три исполнительных производства на общую сумму 13,2 млн рублей. Кроме того, осенью 2025 года на фигурантку завели два дела о взыскании свыше 1,2 миллиона рублей задолженности по кредитным платежам.

30 марта на Цырульникову завели три исполнительных производства. Два из них касаются взыскания более 12,1 миллиона рублей ущерба, причиненного преступлением сказано в публикации

В начала апреля со второго фигуранта начали взыскивать 900 тысяч рублей уголовного штрафа. Кроме того, за шесть лет – с января 2020 по март 2026-го на него было заведено четыре исполнительных производства на сумму 5,5 миллионов рублей.

Балашихинский суд Москвы приговорил четырех фигурантов, в том числе Цырульникову и Леонтьева, за аферу с квартирой Долиной в центре Москвы к длительным срокам заключения, они получили от 4 до 7,3 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина возглавила топ самых обсуждаемых женщин в соцсетях в России. С 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года публикации с упоминанием артистки встречаются в интернете 1,7 миллиона раз.

Популярности певице добавило разбирательство, связанное с продажей ее квартиры в Хамовниках. Летом 2024 года она продала недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но позднее заявила, что действовала под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной, однако покупательница оспорила решение в высшей инстанции и добилась возврата приобретенной у Долиной недвижимости. По решению Верховного суда квартиру Лурье вернули.