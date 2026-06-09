Долина подала в суд иск о возмещении ей ущерба в 176 млн В Лефортовский суд Москвы поступил иск Долиной

Москва9 июн Вести.В понедельник, 8 июня 2026 года, в Лефортовский суд Москвы поступил иск Ларисы Долиной.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы в MAX, ответчиками по иску о возмещении вреда, причиненного преступлением, выступают четыре человека - Цырульникова Анжела Николаевна, Леонтьев Дмитрий Михайлович, Каменецкий Артур Ильдарович и Основа Андрей Дмитриевич.

Приговором Балашихинского городского суда Московской области от 28 ноября 2025 года за потерпевшей Долиной Л.А. признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда в размере 176 141 000 рублей следует из иска

Ранее сообщалось о передаче иска по подсудности из подмосковного суда в Лефортовский суд столицы. Уточнялось, что судья предложила передать иск в Москву по месту жительства певицы, осужденные находятся в разных субъектах РФ.