Иск Долиной к мошенникам рассмотрит суд Москвы Балашихинский суд передал иск Долиной к мошенникам в Лефортовский суд Москвы

Москва30 апр Вести.Иск российской певицы Ларисы Долиной к мошенникам будет рассматривать Лефортовский районный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ранее он находился в Балашихинском суде Московской области, но инстанция передала его в столицу.

Передать дело в Лефортовский районный суд Москвы по подсудности цитирует решение судьи агентство

Как пояснила секретарь заседания, это решение связано с местом жительства Долиной. Судья предложила передать иск в Москву, где проживает певица, поскольку по уголовному делу уже вынесли приговор, а осужденные находятся в разных субъектах РФ.

Представитель Ларисы Долиной возражала, аргументировав это тем, что артистка согласна на рассмотрение дела в Балашихе. При этом на вопрос о месте жительства певицы она ответить не смогла и предложила посмотреть прописку в паспортных данных.