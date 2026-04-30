Москва30 апрВести.Иск российской певицы Ларисы Долиной к мошенникам будет рассматривать Лефортовский районный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ранее он находился в Балашихинском суде Московской области, но инстанция передала его в столицу.
Передать дело в Лефортовский районный суд Москвы по подсудностицитирует решение судьи агентство
Как пояснила секретарь заседания, это решение связано с местом жительства Долиной. Судья предложила передать иск в Москву, где проживает певица, поскольку по уголовному делу уже вынесли приговор, а осужденные находятся в разных субъектах РФ.
Представитель Ларисы Долиной возражала, аргументировав это тем, что артистка согласна на рассмотрение дела в Балашихе. При этом на вопрос о месте жительства певицы она ответить не смогла и предложила посмотреть прописку в паспортных данных.