Суд отложил рассмотрение иска Долиной к мошенникам Рассмотрение иска Долиной к мошенникам суд отложил на июль

Москва25 июн Вести.Рассмотрение иска Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам о взыскании 176 миллионов рублей Лефортовский суд Москвы отложил на 31 июля, передает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

Сегодня, 25 июня, суд приступил к рассмотрению иска певицы, но заседание было отложено на конец июля, поскольку не всех ответчиков известили о начале процесса.

Следующее заседание назначено на 31 июля говорится в сообщении

Иск Ларисы Долиной поступил в Лефортовский суд 8 июня. За артисткой признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 миллионов 141 тысячи рублей.