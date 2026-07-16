Из Роспатента отозвали заявку с упоминанием Долиной на операции с недвижимостью

Связанная с недвижимостью заявка с именем Долиной отозвана из Роспатента Из Роспатента отозвали заявку с упоминанием Долиной на операции с недвижимостью

Москва16 июл Вести.Заявку на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить", предназначенного для операций с недвижимостью, которая поступила в Роспатент от имени народной артистки России Ларисы Долиной, отозвана.

Об этом сообщило РИА Новости после изучения базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).

Заявка была подана в феврале 2026 года, заявителем указана Долина. Решение об отзыве было принято 7 июля текущего года.

В материале говорится, что под новым брендом планировалось оказывать услуги в сфере недвижимости, включая консультации по вопросам задолженности и подготовку юридических документов.

Комментируя ситуацию, представитель артистки Сергей Пудовкин назвал заявку "глупостью" и отметил, что в последнее время имя певицы часто становится объектом недобросовестных действий.

Летом 2024 года исполнительница оказалась в центре скандала, связанного с мошенничеством. Она заявила, что ее вынудили продать квартиру в центре Москвы и передать деньги злоумышленникам.

Позднее Долина оспорила сделку, что привело к длительным судебным разбирательствам. Дело дошло до Верховного суда и вызвало общественный резонанс.

На фоне ситуации эксперты стали анализировать риски для рынка недвижимости, кроме того, активизировались мошенники, использующие комбинацию, которую некоторые СМИ стали называть "схемой Долиной".

8 июля Верховный суд России представил обзор с разъяснениями по ситуациям, аналогичным делу певицы, что должно повысить защиту добросовестных покупателей в сделках с жильем.