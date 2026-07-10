Москва10 июл Вести.Обзор Верховного суда решает задачу не допускать продаж недвижимости по "схеме Долиной", однако проблема все еще остается актуальной. Об этом заявил сооснователь Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

По его словам, которые приводит KP.RU, обзор Верховного суда касается только работы судов и призван показать ошибки при судебной практике.

Обзор Верховного суда решает первую и главную задачу - прикрыть эту "лавочку". Если продавец не может подтвердить, что действовал добросовестно, у его иска нет судебных перспектив сказал Апрелев

Риелтор подчеркнул, что рекомендовать какие-либо изменения в законодательстве не входит в задачи Верховного суда. Апрелев призвал разработать закон, закрепляющий правило, по которому нельзя было бы отбирать честно купленную квартиру.

8 июля Верховный суд России выпустил обзор с разъяснениями по ситуациям, аналогичным делу певицы Ларисы Долиной. Это должно усилить защиту добросовестных покупателей в сделках с жильем.