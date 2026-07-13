Адвокат: оставшийся без жилья пенсионер может получить его по соцнайму

Адвокат разъяснил, к чему может привести аннулирование сделки по недвижимости Адвокат: оставшийся без жилья пенсионер может получить его по соцнайму

Москва13 июл Вести.Верховный суд изменил механизм оспаривания сделок купли-продажи недвижимости, встав на сторону покупателей жилья. При этом законодателям предстоит разъяснить, как решать вопрос, когда у продавца отсутствуют полученные по сделке средства. Об этом заявил ИС "Вести" адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

Аннулирование сделки может оставить продавца и без жилья, и без денег. В таких случаях ситуация переходит в рамки "социальной истории", указал он.

[Если] это человек, который попал в жизненную ситуацию, то есть пенсионер, то, скорее всего, будет некое социальное жилье в наем даваться. Сделка должна быть застрахована для всех сторон. Перешло право собственности, аккредитив раскрылся, и человек получает денежную средства путем денежного перевода. То есть платежка банка, и факт доказывания того, что вы оплатили, уже как бы не требуется, потому что банк подтвердит, как независимая сторона, факт оплаты сказал Алешкин

Нотариальное удостоверение может значительно "укрепить" договор купли-продажи, ранее заявлял председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.