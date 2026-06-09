Юрист посоветовал вызывать психиатра перед сделкой с недвижимостью Юрист Хаминский призвал при покупке жилья проверять психику продавца

Москва9 июн Вести.Покупателям недвижимости следует тщательно проверять дееспособность продавца, чтобы снизить риск оспаривания сделки в суде, в том числе вызывать психиатра и вести видеофиксацию подписания документов. Об этом RT рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, часто сделки с недвижимостью признают недействительными из-за установления факта, что продавец в момент подписания документов не понимал значения своих действий или не мог ими руководить.

Хаминский отметил, что покупатели нередко запрашивают у продавцов справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Однако такие документы лишь подтверждают отсутствие учета или обращений за соответствующей помощью и не гарантируют полной дееспособности человека в день сделки.

В случаях, когда продавец находится в пожилом возрасте или его поведение вызывает вопросы, юрист рекомендовал организовать осмотр врачом-психиатром непосредственно перед подписанием документов. По итогам такого освидетельствования специалист может дать заключение о состоянии человека на момент сделки.

Дополнительной мерой защиты эксперт назвал нотариальное оформление сделки. По его словам, нотариус обязан проверить личность участников и их дееспособность, а его свидетельства могут иметь значение в случае судебного разбирательства.

Также Хаминский советует использовать видеофиксацию процесса подписания документов. Запись, на которой продавец отвечает на вопросы о сути сделки и получении денежных средств, может стать дополнительным доказательством добровольности его действий при возникновении споров.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал порталу NEWS.ru, что при покупке вторичного жилья необходимо получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), чтобы избежать возможных проблем.