Нотариус Иванов предупредил о рисках при сделках с жильем через посредников Нотариус Иванов: жилищные сделки через посредников несут риски для покупателя

Москва24 июл Вести.Сделки с жильем, в которых одной из сторон выступает человек с доверенностью, несут риски для покупателя. Об этом заявил нотариус Москвы Борис Иванов.

По его словам, которые приводит RT, важно, чтобы представитель собственника показал покупателю нотариально заверенную доверенность.

Когда от имени продавца действует представитель по доверенности, покупателям стоит беспокоиться о текущей дееспособности и первого, и второго сказал Иванов

Эксперт подчеркнул, что нотариус также должен удостовериться во вменяемости доверенного лица. Также при продаже жилья через посредника важно проследить за подлинностью и сроком действия доверенности.

10 июля сооснователь Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что обзор Верховного суда решает задачу не допускать продаж недвижимости по "схеме Долиной", однако проблема все еще остается актуальной.