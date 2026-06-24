Нотариус Иванова предупредила о рисках занижения цены квартиры в договоре Нотариус Иванова: занижение цены квартиры может обернуться штрафами и спорами

Москва24 июн Вести.Занижение стоимости квартиры в договоре купли-продажи может привести к серьезным последствиям как для продавца, так и для покупателя. Об этом в беседе с RT рассказала нотариус Ольга Иванова.

По ее словам, подобная практика нередко используется для снижения налоговой нагрузки при продаже недвижимости. Однако в случае выявления нарушений налоговыми органами продавцу могут доначислить налог, назначить штраф, а в отдельных ситуациях привлечь к уголовной ответственности.

Риски существуют и для покупателя. Как отметила специалист, если сделка будет оспорена или признана недействительной, вернуть средства, переданные сверх суммы, указанной в договоре, может оказаться затруднительно. Кроме того, в некоторых случаях покупателя могут обязать уплатить налог на материальную выгоду.

Иванова также обратила внимание на долгосрочные последствия. Если собственник в будущем решит продать приобретенную квартиру, налог будет рассчитываться исходя из цены, указанной в договоре покупки. Таким образом, искусственное занижение стоимости жилья сегодня способно увеличить налоговые обязательства в дальнейшем.

Отдельно нотариус предупредила о случаях завышения цены недвижимости, например для получения более крупного кредита. По ее словам, такие действия могут квалифицироваться как мошенничество в сфере кредитования и повлечь уголовную ответственность.

Специалист подчеркнула, что при удостоверении сделок нотариус проверяет законность условий договора, соответствие указанных сумм и осведомленность сторон о возможных последствиях сделки.