Москва6 мая Вести.В случае незаконной перепланировки квартира может стать менее ликвидной, рассказала NEWS.ru архитектор, руководитель бюро авторских интерьеров ПАВЛОВА.ПРО Марина Павлова.

По ее словам, некоторые изменения в проекте, включая снос несущих стен, не могут быть легализованы изначально. Павлова также напомнила, что при ипотечном кредитовании банки требуют актуальный технический паспорт.

Если планировка квартиры не совпадает с документами, сделка останавливается, а ликвидность снижается. Покупатель либо уходит, либо требует существенного дисконта, компенсирующего риски и стоимость последующего согласования, даже если визуально объект выглядит значительно привлекательнее аналогов сказала архитектор

Павлова отметила, что некоторые перепланировки не согласовываются в принципе. Это касается сноса несущих стен, переноса мокрых зон над жилыми помещениями соседей, а также объединение лоджии с жилой комнатой.

При невозможности узаконить изменения в проекте задним числом возникает единственный шаг — восстановление первоначального варианта, напомнила архитектор. Это повлечет за собой повторную реконструкцию, значительные временные и финансовые затраты, а также полное изменение пространства.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще скупать залоги, находящиеся в собственности у банков.