В России банкротам стали чаще отказывать в списании долгов Эксперт Нехина: россиянам стали чаще отказывать в списании долгов по банкротству

Москва9 июн Вести.В России суды ужесточили подход к процедуре банкротства физических лиц, о чем говорит трехкратное увеличение числа отказов в списании долгов за последний год. На это указала эксперт по управлению кризисом бизнеса и арбитражный управляющий Анна Нехина.

В беседе с "Известиями" она отметила, что несмотря на ряд ограничений, которые накладываются на гражданина со статусом банкрота, такой способ списания долгов лишь набирает популярность среди россиян. Так, по итогам 2025 года число тех, кто прошел процедуру банкротства, выросло на 31,5% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время суды стали чаще отказывать в списании долгов. Только за первые три месяца 2026 года были вынесены 2218 отрицательных решений по делам о банкротстве граждан. По словам Нехиной, одной из причин является то, что россияне стали злоупотреблять этой процедурой, прибегая к ней планово, а не в качестве крайней меры.

Из-за этого, считает собеседница издания, в ближайшие годы требования к должникам могут стать строже: в будущем заемщику, вероятно, придется усиленно доказывать добросовестность своих действий. При этом ужесточение практики банкротства, подчеркнула эксперт, не должно затронуть граждан, которые действительно оказались в трудной жизненной ситуации.