РБК: в России стали втрое чаще отказывать в списании долгов при банкротстве

Россиянам стали чаще отказывать в списании долгов РБК: в России стали втрое чаще отказывать в списании долгов при банкротстве

Москва21 мая Вести.В январе—марте этого года суды в России вынесли 2218 отказов в освобождении граждан от долговых обязательств по итогам банкротства. Это в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2025 года (857 отказов). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федресурса.

По подсчетам ведомства, доля таких дел достигла 2,1% против 1,1% годом ранее.

Темпы роста числа отказов в освобождении граждан от долгов значительно опережают увеличение общего числа банкротств. В I квартале 2026 года суды признали банкротами 137 тысяч россиян, отметили в Федресурсе. Это на 13,7% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что производитель мороженого "Русский холод" может стать банкротом из-за долга.