Производитель мороженого "Русский холод" может стать банкротом из-за долга "Русский холод" может стать банкротом из-за долга в 12,5 млрд рублей

Москва14 мая Вести.Инвестиционно-финансовая группа Fordewind планирует обратиться в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве четырех юридических лиц, связанных с компанией "Русский холод": АО "Русский холодъ", АО "ТД "Русский холод", ООО "Алтайхолод" и "Лагуна койл". Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на данные портала "Федресурс".

Инвестиционно-финансовая группа Fordewind намерена обанкротить четыре ключевых компании алтайского производителя мороженого "Русский холод" говорится в публикации

"Русский холод" выпускает мороженое с 2005 года и является одним из крупнейших производителей на рынке. Под его управлением находятся бренды "Лакомка", "Настоящий пломбир", "Монарх" и "СССР".

Совокупная выручка четырех структур в 2025 году составила 16,1 миллиарда рублей (+18,5% год к году). Совокупный долг превысил 12,5 миллиарда рублей.

В 2025 году компания заняла десятое место по объему выпуска мороженого в РФ, выпустив 15 тысяч тонн продукции - на 25 процентов меньше, чем годом ранее (общий спад по рынку - 7,5%). С 1 мая "Русский холод" приостановил поставки основным партнерам.

Инвесткомпания А1 намеревалась приобрести долги "Русского холода", получив в перспективе контроль над бизнесом. Инвестиции в оздоровление предприятия оцениваются в 1,5 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что подача заявления о банкротстве со стороны кредитора может быть способом усилить переговорные позиции перед вхождением нового инвестора. Производство мороженого в январе-феврале 2026 года сократилось на 17,1 процента год к году из-за холодных зимы и весны, а также падения оборота ресторанного рынка.