В первом квартале экспорт мороженого из РФ в КНР сократился в 27 раз

Москва21 апр Вести.Поставки российского мороженого на китайский рынок в первом полугодии 2026 года сократились в 27 раз. За первые три месяца года в Китае было продано мороженого из России на 48 тысяч долларов (3 миллиона 840 тысяч рублей).

Об этом со ссылкой на Государственное таможенное управления (ГТУ) КНР сообщил "Интерфакс".

В январе-марте Китай импортировал из РФ мороженого на $48 тыс. против $1,3 млн годом ранее отметило информационное агентство

Все продажи пришлись на февраль. В январе и марте никаких поставок холодного деликатеса в Китай не было. В 2025 году Китай уже сократил закупки мороженого в России на 15%. При этом общий экспорт российского мороженного растет. В прошлом году российского мороженого было продано на 76 миллионов долларов. Этот показатель на 31% превзошел данные 2024 года. Абсолютный рекорд по экспорту Россией мороженого был установлен в 2021 году. Тогда ледяного десерта за границу было продано на 85,4 миллиона долларов.

Глава Минсельхоза Оксана Лут отмечала, что китайцы любят российское мороженое за его экологическую чистоту.

Ранее эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору безопасного и вкусного мороженого. Также отмечалось, что самое дорогое мороженое в РФ продается в Мурманской области.

