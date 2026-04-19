Москва19 апр Вести.В феврале Россия сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 млн евро. Такие данные приводит РИА Новости, проанализировавшее статистику Евростата.

Для сравнения: в феврале 2025 года российские компании ввезли европейского пива на 4,7 млн евро. Таким образом, сумма импорта уменьшилась в 4,5 раза за год.

Сильнее всего упали поставки из Чехии — в 8,5 раза, до 142,3 тысячи евро. Импорт из Литвы сократился в 7 раз (до 72,9 тысячи евро), а из Германии — в 5,6 раза (до 141,3 тысячи евро).

Абсолютный рекорд снижения показало голландское пиво: в феврале его было ввезено в Россию всего на 20 евро — это минимальное значение за всю историю наблюдений Евростата.