"Ведомости": импорт пива в Россию за четыре месяца 2026 года вырос в 1,5 раза

Москва13 мая Вести.За первые четыре месяца 2026 года импорт пива в Россию увеличился на 51%, то есть в полтора раза, достигнув 13,5 миллиона декалитров по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак").

При этом, согласно данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), внутреннее производство упало на 2,2%, опустившись до 277,7 миллиона декалитров.

Как отмечают опрошенные изданием участники рынка, рост поставок зарубежного пива связан с крайне низкими показателями прошлого года. Тогда на результат повлияли десятикратные повышения тарифов на продукцию из недружественных стран.

В лидеры, нарастившие экспорт хмельных напитков, выбрались Эстония (плюс 72,2%), Латвия (плюс 19,2%) и Литва (плюс 13,1%). А вот поставки из крупных стран-производительниц, таких, как Германия и Чехия, падают второй год подряд.

Вместе с тем, благодаря отсутствию заградительных пошлин, пивные поставки из Китая также демонстрируют положительную динамику (плюс 16%). Растут поставки пива и из ОАЭ (плюс 41%).

По словам эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, активный рост закупок иностранного пива может быть связан с крепким рублем. Импортеры пытаются наполнить склады, пока продукцию еще можно ввозить по относительно низким ценам.

Однако говорить о полноценном восстановлении спроса на иностранное пиво пока рано, отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Текущая тенденция демонстрирует лишь статистический эффект, чем активность потребителей.

