Москва7 маяВести.Восстановиться после тренировки с помощью пива невозможно — это популярный миф, заявил тренер-нутрициолог загородного клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан в беседе с Лентой.ru.
По его словам, после нагрузки организму нужны вода, натрий, электролиты, белок, углеводы и полноценный сон. В то время как алкоголь же ухудшает восполнение жидкости, мешает мышечному ремонту и портит качество ночного отдыха.
Спортивная физиология давно показывает ухудшение восстановительных процессов в мышцах после выпитого на фоне нагрузкидобавил специалист
Нутрициолог пояснил, что после тренировки с бегом, футболом или тяжелыми приседаниями пиво только маскирует жажду. Закрывают же потерю воды и солей обычная вода, минералка, электролитный напиток или еда с солью.
Брабечан пояснил, что тренировка ставит мышцам задачу восстановиться, и им нужен белок — мясо, рыба, яйца, творог, греческий йогурт или протеин.
Схема после силовой работы выглядит так: пять минут заминки, 400–600 миллилитров воды маленькими глотками в первые полчаса, через час нормальная едапояснил тренер
По его словам, хорошо подойдут 200 граммов курицы, индейки или нежирной говядины, столько же риса, гречки, картофеля или макарон из твердых сортов, овощи и обычная соль. Если плотная еда не идет, можно съесть творог 5 процентов с бананом и медом или порцию протеина с йогуртом.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян (68%) отметили повышение самооценки после начала регулярных тренировок.