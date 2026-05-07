Нутрициолог развеял популярный миф о пиве и спорте Нутрициолог предостерег от попыток восстанавливаться после тренировки пивом

Москва7 мая Вести.Восстановиться после тренировки с помощью пива невозможно — это популярный миф, заявил тренер-нутрициолог загородного клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан в беседе с Лентой.ru.

По его словам, после нагрузки организму нужны вода, натрий, электролиты, белок, углеводы и полноценный сон. В то время как алкоголь же ухудшает восполнение жидкости, мешает мышечному ремонту и портит качество ночного отдыха.

Спортивная физиология давно показывает ухудшение восстановительных процессов в мышцах после выпитого на фоне нагрузки добавил специалист

Нутрициолог пояснил, что после тренировки с бегом, футболом или тяжелыми приседаниями пиво только маскирует жажду. Закрывают же потерю воды и солей обычная вода, минералка, электролитный напиток или еда с солью.

Брабечан пояснил, что тренировка ставит мышцам задачу восстановиться, и им нужен белок — мясо, рыба, яйца, творог, греческий йогурт или протеин.

Схема после силовой работы выглядит так: пять минут заминки, 400–600 миллилитров воды маленькими глотками в первые полчаса, через час нормальная еда пояснил тренер

По его словам, хорошо подойдут 200 граммов курицы, индейки или нежирной говядины, столько же риса, гречки, картофеля или макарон из твердых сортов, овощи и обычная соль. Если плотная еда не идет, можно съесть творог 5 процентов с бананом и медом или порцию протеина с йогуртом.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян (68%) отметили повышение самооценки после начала регулярных тренировок.