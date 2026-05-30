Москва30 мая Вести.Циклическое снижение веса, не сопровождаемое физической активностью, ведет к потере мышечной массы, которая впоследствии заменяется жиром, заявил ИС "Вести" Александр Мясников. Врач рассказал, как нужно правильно худеть.

Мышцы – это не для красоты, это не для силы, это эндокринный орган, который влияет на очень многие факторы риска от онкологии до сердечно-сосудистых заболеваний, влияет на наше настроение, поведение, память отметил врач

По его словам, не только воспаления, хронические болезни и старость ведут к потере мышечной массы, но и циклические похудения, когда человек сначала сбрасывает вес, потом снова набирает и так несколько раз.

У человека напополам примерно жир и мышцы. Когда вы худеете, вы теряете половину жира и 25% мышечной массы. А потом вы набрали опять. Так вы что думаете, вы набрали эти 25% мышц? Ничего подобного. Вернулся весь жир. И мышечная масса заместилась жиром. Вы меняете структуру тела, заменяя мышечную ткань, которая становится все меньше и меньше, на жировую объяснил доктор

Александр Мясников подчеркнул, что для правильного восстановления мышечной массы нужны физические силовые упражнения и белок.

Грамм белка на килограмм веса в день и физические упражнения. Только так вы можете правильно худеть сказал доктор

