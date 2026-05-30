Доктор Мясников рассказал, сколько лекарств принимает каждый день

Москва30 мая Вести.Александр Мясников рассказал "Вестям", сколько лекарств принимает каждый день.

Врач прокомментировал новость о том, что больше половины россиян старше 65 лет ежедневно принимают пять или более лекарств.

С одной стороны, это хорошо, потому что пациент, перенесший инфаркт либо операцию по остановке сердца, либо перенесший инсульт, не может принимать меньше пяти лекарств. Он принимает кроворазжижающие, "Клопидогрел", ингибиторы, бета-блокаторы и так далее. Статины в обязательном порядке. Вот пять. Я принимаю шесть. У меня еще подагра рассказал Мясников

Однако он подчеркнул, что при таком подходе геронтологи – врачи, которые изучают процессы старения – бьют тревогу. На фоне приема такого количества лекарств ежедневно у пожилых людей развивается недостаток витаминов.

Лечить – это не только давать лекарство, к четвертому лекарству добавлять пятое, а это умение отменять лекарство… Это определенное искусство. Отменять сегодня все больше и больше. Мы говорим, 60 плюс. Надо подумать, какое лекарство вы бы отменили отметил доктор

