Александр Мясников рассказал "Вестям", до какого возраста ему нагадали жить.
Один из телезрителей задал врачу вопрос о закаливании. Мясников отметил, что этот процесс – тренировка сосудов и нервной системы, который также регулирует теплообмен. По его словам, закаливание влечет за собой "целый каскад изменений".
Он посоветовал зрителю начать закаливаться и позже рассказать, как это занятие на него повлияло.
Я в 50 лет первый раз в прорубь залез. Было больше 20 лет назад. И все, вылезти не могу… Через 30 лет приходите, расскажете, как у вас и что. Я-то дожил. Мне просто положено. До 113 [лет] нагадалисказал Мясников
Ранее доктор рассказал, что ежедневно принимает шесть лекарств, среди которых средство от подагры.