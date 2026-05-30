Москва30 мая Вести.Мышцы – это эндокринный орган, который влияет на очень многие факторы риска от онкологии до сердечно-сосудистых заболеваний, заявил ИС "Вести" Александр Мясников. Он рассказал, какое упражнение поможет пожилым людям распознать саркопению, то есть потерю мышечной массы, силы и функции мышц.

Доктор подчеркнул, что мышцы не только сохраняют здоровье костей, но и влияют на многие процессы в организме – метаболизм, сердечно-сосудистую систему, настроение и даже память.

Саркопения, болезнь мышц, потеря мышечной массы часто бывает у пожилых, детренированных, больных, людей с сидячим образом жизни, ведет к многим печалям: увеличивает хроническое вялотекущее воспаление, растет сахар, растет вес, портится настроение, депрессия рассказал Мясников

Он добавил, что физическая активность должна быть в культуре каждого человека с раннего детства и до старости. Поддержание здоровья мышц – это не вопрос красоты или силы, это касается здоровья в целом.

Для пожилых людей простой тест, не началась ли у вас саркопения. Вы садитесь на стул, скрещиваете руки на груди и просто встаете-садитесь, так пять раз. Если вам тяжело со стула в этом положении вставать [после пяти приседаний], либо вы вообще не можете, то вам уже пора думать, что здесь у вас определенные проблемы с мышцами рассказал врач

