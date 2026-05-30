Доктор Мясников рассказал о наиболее эффективном анализе для выявления онкологии

Москва30 мая Вести.Анализ MCED (multi-cancer early detection) в ближайшем будущем станет будет повсеместно использоваться для выявления онкологии на самых ранних стадиях, рассказал "Вестям" Александр Мясников.

По словам доктора, анализ крови на онкомаркеры здоровым людям сдавать запрещено, так как эти показатели не всегда отражают наличие болезни. Онкомаркеры – обычно это белки – могут повышаться при десятках других заболеваний.

Есть анализ неонкомаркера MCED. Там определяют не белки, не онкомаркеры, а именно следы ДНК опухоли. Вот этого ДНК опухоли могут выявлять [рак]. И если они позитивные, мы уже понимаем. Это не когда опухоль уже выросла, когда она видна на рентгене, либо стала проявляться. Это в самом-самом начале. Вот это другое дело. Но сегодня это только в коммерческих лабораториях Запада. Входит в государственную программу диспенсеризации только в одном месте, в Абу-Даби. Но лет через 10 рак будет диагностироваться на самых ранних этапах благодаря вот этой методике считает врач

Среди российских женщин выявлено около 54% новых случаев онкологических заболеваний. Такие цифры привел главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. Согласно информации врача, у мужчин обнаружено 46% новых случаев рака.