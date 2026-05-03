Онколог Саад назвал маловероятной полную победу над раком Онколог Саад рассказал о вероятности полностью победить рак

Москва3 мая Вести.Одержать полную победу над раком в ближайшем будущем вряд ли получится, заявил онколог, эксперт благотворительного фонда "Онкологика" Антон Саад в интервью РИА Новости.

При этом разработка вакцин позволит снизить смертность от онкозаболеваний, отметил Саад.

Важно уточнить, что мы имеем в виду под фразой "победить рак". Если речь о полной ликвидации всех онкологических заболеваний, то в скором будущем это невозможно приводит РИА Новости слова Саада

Между тем вакцины помогут снизить риск рецидива болезни, а для отдельных форм рака вакцины войдут в стандарты лечения, уточнил онколог.

Существует также вероятность перехода большинства форм рака в хронические, контролируемые состояния, полагает врач.

Минздрав России сообщил, что первый пациент с меланомой получил вакцину для лечения рака.

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у пациента, получившего вакцину, отмечены небольшие положительные сдвиги.