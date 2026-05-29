Москва29 мая Вести.Врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов в интервью ИС "Вести" рассказал о признанном в мире секрете долголетия.

Эксперт подчеркнул, что ученые еще до конца не выявили механизмы долголетия и старения. Однако в обществе есть запрос на то, чтобы жить не просто долго, но как можно дольше оставаться активным, добавил Новоселов.

Физическая активность дозированная, персонифицированная на протяжении всей жизни, силовая, аэробная, и даже гипоксическая нагрузка должна быть в течение всей жизни. Это самый лучший геропротектор, это самый лучший протектор потери скелетной мускулатуры и когнитивных нарушений. Самый важный, самый лучший, это общепринятый консенсус всего мира, ученых всех категорий, биологов, физиков, химиков, геронтологов, клиницистов и так далее рассказал врач

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава РФ и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала, через какие стадии проходит старение у россиян.