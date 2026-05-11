Москва11 мая Вести.Основой активного долголетия являются отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физическая активность и контроль ключевых показателей здоровья, считает профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс.

На конференции по теме активного долголетия​​​ он отметил, что помимо отказа от курения, сна, питания и активности, необходим контроль артериального давления, липидов, массы тела и уровня глюкозы в крови. Это, по его словам, восемь ключевых факторов здорового старения, которые выделяет американская кардиологическая ассоциация, сообщает РИА Новости.

При этом, по мнению Воутерса, медицина в целом должна перейти от модели лечения болезней к модели продления периода здоровой жизни, а забота о здоровье должна фактически сопровождать человека всю жизнь, а не начинаться после 60 лет.