Голикова призвала россиян заботиться о здоровье с молодости Плановые показатели по увеличению продолжительности жизни в РФ выполняются

Москва25 апр Вести.Плановые показатели по увеличению продолжительности жизни в России выполняются, но важно изменить подход к здоровью - о нем человек должен заботиться с юных лет.

Об этом заявила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Пока мы выполняем те показатели, которые перед нами стоят. Нам очень важно поменять парадигму человека. Человек должен заботиться о своем здоровье с молодости сказала Голикова

Она напомнила, что в центрах медицины здорового долголетия, например, россияне могут сделать чекап организма, чтобы сориентироваться, как скорректировать свои привычки.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева заявила, что в России средняя продолжительность жизни превысила 73 года, а в течение десяти лет она должна увеличиться до 78-81 года.