Голикова: продлить жизнь на 10-15 лет помогут питание и профилактика болезней

Голикова раскрыла секрет, как продлить жизнь на 10-15 лет Голикова: продлить жизнь на 10-15 лет помогут питание и профилактика болезней

Москва10 июл Вести.Отдельные полезные привычки не могут продлить жизнь человека на 10-15 лет, но с помощью здорового образа жизни сделать это возможно. Об этом рассказала РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Соответствующее заявление она сделала в московском Центре международной торговли, где 9-10 июля проходит II форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Тут нельзя об одной привычке говорить. Это образ жизни. Туда все входит - и питание, и своевременная профилактика, и борьба с когнитивными расстройствами заявила она, отвечая на вопрос о том, как продлить жизнь на 10-15 лет

Ранее Голикова рассказала, что чтобы дольше оставаться здоровым, важно не просто формально проходить обследования, а по‑настоящему заботиться о себе.