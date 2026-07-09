Голикова рассказала о "лечении культурой" в России Голикова рассказала о "лечении культурой" для здорового долголетия россиян

Москва9 июл Вести.Особое внимание в России уделяется взаимодействию учреждений культуры и центров медицины здорового долголетия — это также влияет на сохранение когнитивного здоровья, подчеркнула в беседе с ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на полях форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По ее словам, без сохранения когнитивных функций невозможно обеспечить здоровое долголетие.

А это нам очень хорошо обеспечивает культура. И вы будете крайне удивлены: впервые с 2026 года в той самой программе государственных гарантий нашим учреждениям здравоохранения рекомендовано использовать в качестве информации то, что предлагают региональные учреждения культуры, вплоть до афиши мероприятий. И наши учреждения культуры в этом тоже заинтересованы рассказала Голикова

К программе подключили Союз театральных деятелей России, которому в этом году 150 лет, добавила она.