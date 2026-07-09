Москва9 июлВести.Центры медицины здорового долголетия начнут работу в каждом регионе России с 2027 года, сообщила ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
В ближайшее время откроются центры во Владимирской и Свердловской областях, уточнила она.
У каждого из коллег есть своя изюминка, свой подход. Но мы планируем, что с 2027 года в каждом регионе должно заработать хотя бы по одному головному центру. И дальше будем это распространять на муниципальные образования регионоврассказала Голикова
Она добавила, что головной центр будет осуществлять координацию и взаимодействовать с Национальным Медицинским исследовательским центром (НМИЦ) в области медицины здорового долголетия, его специалисты станут посещать регионы и отлаживать работу центров медицины здорового долголетия.
Ранее Голикова рассказала, как будут лечить врачи по здоровому долголетию.