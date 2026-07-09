Голикова: каждый регион с 2027 года откроет центр медицины здорового долголетия

Центры медицины здорового долголетия с 2027 года создадут во всех регионах РФ Голикова: каждый регион с 2027 года откроет центр медицины здорового долголетия

Москва9 июл Вести.Центры медицины здорового долголетия начнут работу в каждом регионе России с 2027 года, сообщила ИС "Вести" заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В ближайшее время откроются центры во Владимирской и Свердловской областях, уточнила она.

У каждого из коллег есть своя изюминка, свой подход. Но мы планируем, что с 2027 года в каждом регионе должно заработать хотя бы по одному головному центру. И дальше будем это распространять на муниципальные образования регионов рассказала Голикова

Она добавила, что головной центр будет осуществлять координацию и взаимодействовать с Национальным Медицинским исследовательским центром (НМИЦ) в области медицины здорового долголетия, его специалисты станут посещать регионы и отлаживать работу центров медицины здорового долголетия.

Ранее Голикова рассказала, как будут лечить врачи по здоровому долголетию.