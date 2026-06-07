Москва7 июн Вести.В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная старту регионального движения "За медицину здорового долголетия". В ней участвовали руководитель аппарата правительства России Ольга Кривонос и академик РАН, руководитель Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Бурдовского Константин Котенко.

В ходе мероприятия были представлены ключевые направления деятельности движения: развитие и поддержка центров здоровья в регионах; продвижение технологий по сбережению здоровья; сохранение когнитивного здоровья граждан и повышение их двигательной активности; развитие и продвижение принципов здорового питания и проведение просветительской работы.

Константин Котенко объяснил, что медицина здорового долголетия работает не с уже возникшими заболеваниями, а стремится предотвратить их.

Нужно понимать четко, что такое медицина здорового долголетия. Это уже не медицина, которая занимается болезнями. У нас сейчас врач ассоциируется с чем? Что пациент приходит на приём с определёнными жалобами, да? Ему ставится диагноз определённый, и потом он лечится. А вот медицина здорового долголетия - это медицина, когда у человека нет жалоб, он ни на что не жалуется. Он приходит, обследуется и выявляются не болезни, не факторы риска, выявляются ещё только предриски, которые могут сформироваться в риски там болезней через годы или десятилетия, да, а могут и не сформироваться, если этим заниматься поделился академик РАН

Ольга Кривонос отметила, что медицина здорового долголетия - новое направление, которое активно и при государственной поддержке развивается с 2026 года.

Определены направления, определены программы исследований. Ключевая задача - продление не просто жизни человека, а здоровой жизни. Неважно, сколько тебе лет, на сколько ты лет живёшь дольше, важно, как ты их живёшь активно, счастливо и качественно. Поэтому медицина здорового долголетия - это об этом. В регионах [России] создаётся соответствующая инфраструктура. рассказала Кривонос

Кривонос подчеркнула: в правительстве учитывают, в каких разных условиях находятся все регионы страны.

Приобретается необходимое диагностическое оборудование, запускается по-новому работа лабораторной службы, потому что это такое комплексное лабораторно-диагностическое исследование. И с 2027-го года субъекты уже будут массово принимать наших граждан, которые придут в эти центры медицины здорового долголетия. Важно: мы говорим, что начинать никогда не поздно, но есть другое слово - начинать никогда и не рано. Поэтому медицина здорового долголетия - это с 18 лет и до любого возраста. Любой гражданин Российской Федерации, имея полис обязательного медицинского страхования, может бесплатно обратиться для оценки тех или иных причин преждевременного старения организма, выявить и не допустить развития заболеваний в раннем периоде. Вот это - основная, ключевая задача сообщила руководитель аппарата правительства РФ

Россия придерживается в вопросе здорового долголетия комплексного подхода, в том числе с молодежью, продолжила она.

Мы понимаем, что медицина здорового долголетия, большой очень блок - это образ жизни, питание, физическая нагрузка, сон, борьба там со стрессом и так далее. Иногда это позволяет обратить предриск и не допустить развития заболевания. И, как правило, мы же понимаем, что это формируется в молодом возрасте. Поэтому наша задача - очень активно работать с молодым населением. Чтобы как можно дольше не допустить развития заболевания объяснила Кривонос

Константин Котенко также обратил внимание, что медицина здорового долголетия делает на работе с молодежью особый акцент.

Важная история, что это не для моего возраста, не для старшего поколения. Это всё, всем этим нужно заниматься с молодости, с восемнадцати лет. И сейчас молодёжь к этому очень и очень готова… Четко смотрят, что едят, что кладут себе в тарелку, в социуме посещают театры, посещают выставки, концерты. То есть поколение готово этим заниматься. Просто нужно им объяснить и дать возможности - это медицина, это обследования, это выявление предрисков. Безусловно, это работа над собой в плане питания, да, режима питания, активности обязательно в социуме сказал Котенко

Ранее Минздрав России утвердил новую номенклатуру должностей, по которой с 1 сентября в стране вводятся должности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.

Кандидаты, желающие стать врачом по медицине здорового долголетия, должны обладать высшим образованием, а нутрициологом - средним профессиональным медицинским образованием.