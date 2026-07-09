Голикова раскрыла, как в России развивают медицину здорового долголетия Голикова: в РФ подготовили 600 специалистов по медицине здорового долголетия

Москва9 июл Вести.В России прошли обучение первые 600 специалистов по медицине здорового долголетия. Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер участвует в работе открывшегося в Москве форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

У нас по медицине здорового долголетия, во-первых, уже специальность такая введена приказом Минздрава. Во-вторых, мы обучаем соответствующих специалистов. У нас обучение уже прошли 600 специалистов на базе Института хирургии Петровского, который буквально недавно стал национальным медицинским исследовательским центром по медицине здорового долголетия сообщила Голикова

Она рассказала, что Институт хирургии Петровского будет курировать работу в регионах по аспектам, касающимся здорового долголетия, в том числе по вопросам питания и коррекции поведения.

И сейчас регионы, пользуясь нашими рекомендациями, которые были изданы в первом квартале этого года, по сути отстраивают систему отметила Голикова

Подходы в регионах индивидуальны, добавила вице-премьер.

Мы открывали центр медицины здорового долголетия в Мордовии не так давно, и мы услышим губернатора по поводу того, каких первых результатов удалось достичь, но я знаю, что они отфиксировали, что люди, которые не были привержены посещению профосмотров и диспансеризации, все-таки пришли. Пришли, посмотрим, какой результат - они нам расскажут сообщила Голикова

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников в интервью ИС "Вести" назвал три фактора, которые влияют на долголетие.