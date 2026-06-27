Москва27 июн Вести.Наследственность, питание и образ жизни влияют на продолжительность жизни. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

Мы понимаем, что наследственность играет очень важную, большую роль в чем бы то ни было. Хотя что такое основа долголетия? Основа долголетия – здоровый образ жизни. Нет борьбы за долголетие, мы не должны продлевать жизнь, а мы должны ее не сокращать. А ведь мы ее сокращаем сами. Через, например, употребление ультрапереработанных продуктов отметил он

Однако, добавил Мясников, пищевая промышленность обладает широким ассортиментом ультрапереработанных продуктов.

И у меня вопрос: мы их сами едим или нам их навязывает пищевая промышленность? Я иду в магазин и там вижу колбасу, сардельки, полуфабрикаты, ультрапереработанную пищу. Я понимаю, что это удобно, дешево и сердито. Человек купил, ест, но он не может на ней долго жить. Вы должны видеть, что едите. Ешьте без особых ограничений, но то, что дал вам Господь Бог, а не министр пищевой промышленности. Ешьте рыбу, мясо, яйца, зерно, бобовые, молоко, овощи, фрукты – вот это. Почему обязательно надо все перерубленное, перемолотое в пельменях? Вы знаете, что вы хотите пельмени – сделайте пельмени. В чем проблема? Зачем покупать неизвестно что? задался вопросом врач

Он также отметил, что долголетию препятствует малоподвижный образ жизни. Доставка готовой еды и удаленное предоставление услуг фактически ограничивают подвижность человека. Однако физические нагрузки необходимы, указал Мясников.

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