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Профессор Москалев назвал семь главных правил долголетия Биолог Москалев рассказал о главных правилах долгой и здоровой жизни

Москва3 июн Вести.Доктор биологических наук Алексей Москалев назвал семь правил, соблюдение которых позволит прожить дольше.

В интервью газете "Комсомольская правда" ученый рассказал, что первое правило – осознанное управление собственным стрессом. Москалев пояснил, что стресс – главный фактор ускоренного старения. Справиться с ним позволяют медитация, здоровый сон, выстраивание четкой границы между работой и отдыхом.

Второе правило – физическая активность. По словам Москалева, важна именно аэробная нагрузка, то есть быстрый шаг, бег, плавание или езда на велосипеде. Кроме того, допустимы силовые тренировки и растяжка. Главное – не переусердствовать, предупредил биолог. Кроме того, Москалев призвал следить за питанием.

Третье: не переедай (особенно на ночь!) и давай организму паузы между едой. Ограничение калорийности и интервальное голодание – доказанные методы замедления старения и продления жизни в экспериментах на модельных организмах (животных). У людей доказательная база меньше, но метаболическая нагрузка от постоянного переедания документирована хорошо пояснил доктор наук

В отдельное, четвертое, правило, Москалев выделил сон. Спать нужно не менее 7-8 часов, чтобы нормально работала глимфатическая система – она занимается очисткой мозга. Недосып по вредности сопоставим с курением, добавил биолог.

Пятое правило – поддержание социальных связей и смысловой наполненности. Одиночество – это тоже фактор риска смертности, пояснил Москалев.

Шестое: следи за конкретными измеримыми параметрами, отражающими состояние организма. Артериальное давление, уровень глюкозы натощак, липидный профиль, уровень воспалительных маркеров – это не скучная рутина, а реальная карта твоего биологического состояния, которую можно улучшать отметил Москалев

И, наконец, заключительное, седьмое привило – скептически относиться к всевозможным диетам и добавкам. Москалев напомнил, что большинство из них не прошли испытаний на людях. Впрочем, можно принимать витамины D и B12, магний, омега-3 жирные кислоты, но только если выявлен их дефицит.