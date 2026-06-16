Ректор Сеченовского университета: профилактика и ЗОЖ позволят дожить до 120 лет Ректор Сеченовского университета рассказал, как дожить до 120 лет

Москва16 июн Вести.Чтобы увеличить продолжительность жизни до 120 лет, нужно регулярно проверять здоровье и вести здоровый образ жизни, сообщило РИА Новости со ссылкой на ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко.

Каждый человек должен взять на себя ответственность за свое здоровье, потому что медицина без этого не справится, она лишь инструмент. Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет – через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни сказал Глыбочко

Он также заметил, что благодаря культуре здорового долголетия и готовность людей заботиться о своем здоровье делают долгожительство достижимой целью.