Москва11 июлВести.В ближайшие 10 лет продолжительность жизни россиян вырастет до 81 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране. К 2030 году мы должны достигнуть показателя 78 лет, а к 2036 году — 81 годзаявил академик РАН
По его словам, за последние годы россияне стали жить дольше на 20 лет благодаря победе над многими инфекциями и массовой вакцинации населения. Также Онищенко добавил, что на долголетие влияет образ жизни человека: его привычки, питание и физическая нагрузка.