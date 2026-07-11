Онищенко: к 2036 году продолжительности жизни в России вырастет до 81 года Онищенко: продолжительность жизни россиян увеличится в ближайшее десятилетие

Москва11 июл Вести.В ближайшие 10 лет продолжительность жизни россиян вырастет до 81 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране​​​. К 2030 году мы должны достигнуть показателя 78 лет, а к 2036 году — 81 год заявил академик РАН

По его словам, за последние годы россияне стали жить дольше на 20 лет благодаря победе над многими инфекциями и массовой вакцинации населения. Также Онищенко добавил, что на долголетие влияет образ жизни человека: его привычки, питание и физическая нагрузка.