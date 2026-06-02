В России за последние 25 лет выросла средняя продолжительность жизни "Ведомости": средняя продолжительность жизни в РФ выросла на восемь лет

Москва2 июн Вести.Средняя продолжительность жизни в России в течение последних 25 лет выросла на 8 лет. Об этом говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".

Как объяснили авторы документа, это связано с улучшением здоровья, которое у людей старше 50 лет находится в лучшем состоянии, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте.

В докладе говорится, что таким образом у людей есть возможность продолжать вести активную жизнь и быть включенными в рынок труда дольше.

За последние 25 лет продолжительность жизни увеличилась на 7 лет в среднем по миру (с 66 лет до 74) и на 8 лет в России (с 65 лет до 74) пишут авторы

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что забота о здоровье продлевает жизнь человека как минимум на 10-15%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, призвала заботиться о здоровье с молодости.