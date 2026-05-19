В Москве средняя продолжительность жизни достигла 80 лет

Москва19 мая Вести.Средняя продолжительность жизни в столице составляет 80 лет. Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин, принимая участие в пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".

По словам градоначальника, такой результат достигнут не только благодаря системе здравоохранения, но и за счет активного вовлечения пожилых жителей в культурную и общественную жизнь города. Московские власти продолжат развивать городские социальные услуги, оказывать особую заботу пожилым людям, инвалидам, ветеранам СВО, отметил Собянин.