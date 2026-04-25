Собянин рассказал о мерах городской поддержки семей с детьми В Москве открыты 11 центров содействия семейному воспитанию

Москва25 апр Вести.Москва делает все возможное, чтобы семья была у каждого ребенка. О мерах поддержки мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в MAX.

16 тысяч ребят-сирот, а также тех, кто остался без попечения родителей, обрели свой дом.

В столице работают 11 центров содействия семейному воспитанию. Они обустроены по московскому стандарту: личное пространство для каждого, места для совместного отдыха с ребятами из семейной и других групп рассказал мэр

Если по достижению 18 лет у ребенка нет собственного жилья, город предоставляет ему квартиру. Так, в 2025 году ключи получили около 900 сирот.

Еще одна важная тема – поддержка приемных пап и мам.

Чтобы взрослые москвичи принимали такое решение осознанно, открыто 18 школ приемных родителей говорится в сообщении

В Москве приемным семьям оказывают всестороннюю помощь и поддержку, предоставляют льготы и выплаты. Существует и специальный имущественный проект по выделению квартиры семье, принявшей на воспитание не менее пяти детей.