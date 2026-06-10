Путин анонсировал новые меры поддержки и подтвердил верность обязательствам Путин объявил о новых мерах поддержки семей

Москва10 июн Вести.Президент России Владимир Путин объявил о введении дополнительных мер поддержки российских семей с детьми. Глава государства подчеркнул, что все ранее взятые обязательства перед гражданами выполняются неукоснительно.

Новые меры поддержки семей стали центральной темой совещания президента с членами правительства.

Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки заявил Путин, обращаясь к министрам

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в России могут получить новую льготу - возврат уплаченного при покупке авто утильсбора.