Москва10 июнВести.Президент России Владимир Путин объявил о введении дополнительных мер поддержки российских семей с детьми. Глава государства подчеркнул, что все ранее взятые обязательства перед гражданами выполняются неукоснительно.
Новые меры поддержки семей стали центральной темой совещания президента с членами правительства.
Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержкизаявил Путин, обращаясь к министрам
Ранее сообщалось, что многодетные семьи в России могут получить новую льготу - возврат уплаченного при покупке авто утильсбора.