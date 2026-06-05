Многодетные семьи в России могут получить новую льготу В Госдуме призвали возвращать утильсбор многодетным семьям

Москва5 июн Вести.Утилизационный сбор, уплаченный при покупке авто, необходимо возвращать многодетным семьям, считает депутат Госдумы Алексей Куринный.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, партия КПРФ уже подготовила соответствующий законопроект, который в скором времени рассмотрят парламентарии.

Из-за гигантского утильсбора многие не могут купить хороший новый автомобиль. Ценник вырос серьезно. В том числе речь идет об авто, которые позиционируются как семейные. При этом никаких мер поддержки по утильсбору социально уязвимым категориям не предоставляется сказал Куринный

Он отметил, что в законопроекте прописано, как избежать возможных злоупотреблений - необходимо установить дополнительные требования к сроку владения транспортом, его количествам, а также к размеру возвращаемой суммы.