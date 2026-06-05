Москва5 июнВести.Утилизационный сбор, уплаченный при покупке авто, необходимо возвращать многодетным семьям, считает депутат Госдумы Алексей Куринный.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, партия КПРФ уже подготовила соответствующий законопроект, который в скором времени рассмотрят парламентарии.
Из-за гигантского утильсбора многие не могут купить хороший новый автомобиль. Ценник вырос серьезно. В том числе речь идет об авто, которые позиционируются как семейные. При этом никаких мер поддержки по утильсбору социально уязвимым категориям не предоставляетсясказал Куринный
Он отметил, что в законопроекте прописано, как избежать возможных злоупотреблений - необходимо установить дополнительные требования к сроку владения транспортом, его количествам, а также к размеру возвращаемой суммы.