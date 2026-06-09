Москва9 июн Вести.Ввод утильсбора сделал большие машины недоступными для многодетных семей, рассказала председатель комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Она напомнила о действующей программе Минпромторга. В 2025 году министерство расширило программу льготного автокредитования на семьи с детьми, имеющими трех и более детей.

По словам Кузнецовой, для обеспечения автомобилями многодетных семей нужна специальная программа.

Мы имеем все эти цифры на руках: сколько семей обеспечено автомобилями. Но это единицы — порядка 900 семей обеспечены автомобилями. Причем из них не выделено, сколько многодетных. Мы считаем, что эта программа нуждается в срочной модернизации сказала она

Кузнецова обратила внимание на регионы, которые уже решают проблему.

Некоторое время назад в Санкт-Петербурге очередной автомобиль передали многодетной семье. И так делать тоже правильно и важно. Мы это включили в свой золотой стандарт. Но и нужна государственная программа заявила она

Ранее СМИ писали о планах ввести компенсацию многодетным семьям суммы утилизационного сбора, уплаченного при приобретении автомобиля. Соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение в кабинет министров.