Кузнецова сообщила, что в РФ появятся гостиничные номера для многодетных семей Кузнецова: 5% гостиничных номеров в России будут строиться для многодетных

Москва9 июн Вести.В гостиничных комплексах России нет мест для многодетных семей, поэтому принято решение, что 5% номеров будут семейного типа. Об этом сообщила в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" председатель комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Она рассказала, что была проведена проверка, которая показала, что номера в гостиницах для многодетных семей действительно отсутствуют.

Честно вам скажу, мне не поверили сначала, когда я сказала, что в наших гостиничных номерах… нет мест для многодетных семей и в гостиничных комплексах. Проверили, убедились, что я права, и благодаря поддержке правительства было принято решение о том, что 5% номеров будут теперь семейного типа. То есть специальные двери, которые при необходимости будут открыты для многодетной семьи…Смежные номера, такая практика есть. И вот теперь в связи с новым техзаданием так будут работать ритейлеры отметила Кузнецова

Ранее Кузнецова сообщила, что в России более 50% мужчин и женщин хотели бы стать многодетными родителями.