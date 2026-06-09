Москва9 июн Вести.Россия обладает самым высоким потенциалом многодетности в мире – более 50% мужчин и женщин видят себя в роли многодетных родителей. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказала председатель комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Она отметила, что приоритетной задачей для страны является защита семей.

Обозначена главная, как ведущая для страны, важная, приоритетная для страны [задача] - защита наших семей... Тогда те порядка 29% детей, которые сегодня воспитываются в многодетных семьях страны... могут стать многодетными родителями. Ну и, конечно, по статистике, более 50 [процентов] мужчин и женщин хотели бы быть многодетными родителями сегодня в России. На самом деле, это самый высокий потенциал многодетности, если так можно выразиться, вообще во всем мире сказала Кузнецова

Ранее президент России Владимир Путин порадовался, что число многодетных семей в стране растет. Глава государства называл многодетные семьи олицетворением будущего растущего поколения.