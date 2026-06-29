Москва29 июн Вести.48% бюджетных денег национальные проекты будут посвящены семьям России. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила заместитель председателя Государственной думы РФ, партия "Единая Россия" Анна Кузнецова.

Она отметила, что ни одна победа не будет эффективной без хорошего демографического фронта.

Военные действия не только на поле боя, но и по всем другим направлениям. Это война за наши ценности, это сражения на фронте демографическом за наше будущее. И вообще, победа ни на одном из фронтов не может быть, наверное, до конца вот такой вот победоносной, эффективной, если не будет победы на фронте демографическом. И с этого президент начал .... поддержка семей с детьми. Что сегодня ждут жены? Ждут жены своих мужей с фронта ждут победы ради наших детей. Ждут того, что те меры поддержки и государство не только их сохранит, но и нарастит. И в этом приоритет, который расставила и имеет перед собой "Единая Россия" сказала Кузнецова

Также она отметила, что "Единая Россия" поставила перед собой задачу, что семья, где воспитывается двое и более детей должна стать образом России и несмотря на изменение ситуации в стране.

Пять лет назад на съезде "Единой России" президент сказал о том, что семья, где воспитываются двое, трое, четверо и более детей, должна стать образом будущего России. Ни на один шаг "Единая Россия" не отступила от этой задачи за весь этот период, несмотря на то, что менялись времена, началась специальная военная операция. Мы видим, что происходит в Европе, как сократились там социальные программы, хотя они не ведут специальную военную операцию официально. А в России не просто сохранили все социальные обязательства, а президент сегодня подчеркнул, все будут исполнены. Даже новые заверила зампред Госдумы

Также она дополнила, что в РФ появилось несколько новых категорий семей.

У нас появились несколько новых категорий семей, которые сегодня поддерживаются в полном объеме. Это семьи участников специальной военной операции. Это студенческие семьи. "Единая Россия" добилась закона о студенческих семьях. И молодая семья, когда так непросто во время обучения в вузе имеет сегодня возможность поддержки во всех регионах России. Мы сейчас отработали золотой стандарт и постепенно из региона в регион добиваемся этого. Многодетная семья. Да, семья с любым числом детей сегодня должна быть поддержана. И предложения мы уже сейчас фиксируем народную программу, которая позволяет всю эту инфраструктуру не просто сохранить, а выстроить заново. И эти деньги заложены в бюджет. И ну вот просто одну цифру назову: 48% всех денег национальных проектов будут посвящены семьям России добавила Анна Кузнецова

Ранее зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе выступления на съезде партии заявил, что первым и самым острым вызовом для России является демография. Он отметил, что "благополучное будущее нашей страны начинается с семьи, с детей".