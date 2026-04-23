Кузнецова: 180 больниц и свыше 500 поликлиник для детей переоснастят до 2030 г.

Москва23 апр Вести."Единая Россия" добилась важных решений, которые касаются мер поддержки семей с детьми. В том числе по инициативе партии до 2030 года будут модернизированы 180 детских больниц и более 500 поликлиник для детей, сообщила председатель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

По ее словам, в 2025 г. при контроле партии было обновлено оборудование в 92 перинатальных центрах и родильных домах.

Теперь до 2030 года планируем дооснастить и переоснастить 180 детских больниц и более 500 детских поликлиник сказала Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении на сайте "Единой России"

Она добавила, что партия совместно с партнерами реализует в медучреждениях комплексную программу послеродового сопровождения "Вместе в жизнь", в рамках которой уже более 20700 мам получили поддержку и консультации.